Erste Schätzungen: Glaukos gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Glaukos stellt voraussichtlich am 28.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

12 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,096 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 65,71 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,280 USD je Aktie erzielt worden waren.

Im abgelaufenen Quartal soll Glaukos nach den Prognosen von 14 Analysten 168,0 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 25,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 133,5 Millionen USD umgesetzt worden.

Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,307 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -3,280 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 14 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 691,7 Millionen USD, gegenüber 507,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at