Glaukos Aktie

Glaukos für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14VCK / ISIN: US3773221029

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
14.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Glaukos legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Glaukos präsentiert in der voraussichtlich am 29.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Die Prognosen von 13 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,280 USD. Dies würde einen Gewinn von 12,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Glaukos -0,320 USD je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 13 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 28,48 Prozent auf 137,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 106,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,544 USD im Vergleich zu -3,280 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich bei 613,3 Millionen USD, gegenüber 507,4 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Glaukos Corp

mehr Nachrichten