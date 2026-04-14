Erste Schätzungen: Glaukos legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Glaukos präsentiert in der voraussichtlich am 29.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Die Prognosen von 13 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,280 USD. Dies würde einen Gewinn von 12,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Glaukos -0,320 USD je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 13 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 28,48 Prozent auf 137,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 106,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,544 USD im Vergleich zu -3,280 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich bei 613,3 Millionen USD, gegenüber 507,4 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at