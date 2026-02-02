Erste Schätzungen: Glaukos stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Glaukos wird voraussichtlich am 17.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

In Sachen EPS gehen 15 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,196 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Glaukos noch -0,600 USD je Aktie verloren.

14 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 136,4 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 29,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 105,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 15 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,816 USD, gegenüber -2,770 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 15 Analysten durchschnittlich auf 500,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 383,5 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at