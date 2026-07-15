Erste Schätzungen: Glaukos stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Glaukos äußert sich voraussichtlich am 29.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 13 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,213 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,340 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 14 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 151,2 Millionen USD – ein Plus von 21,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Glaukos 124,1 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 13 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,513 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -3,280 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich auf 630,4 Millionen USD, gegenüber 507,4 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at