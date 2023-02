Erste Schätzungen: Glaukos veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Glaukos lässt sich voraussichtlich am 22.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Glaukos die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Schnitt gehen 12 Analysten von einem Verlust von -0,546 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,310 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 11 Analysten eine Verringerung von 7,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 68,1 Millionen USD gegenüber 73,2 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 12 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -2,200 USD, gegenüber -0,830 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 12 Analysten im Durchschnitt 279,6 Millionen USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 294,0 Millionen USD generiert worden waren.

