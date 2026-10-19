Erste Schätzungen: GlaxoSmithKline Pharmaceuticals stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals veröffentlicht voraussichtlich am 03.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 16,50 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 15,20 INR je Aktie vermeldet.

4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 10,14 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 9,80 Milliarden INR. Dementsprechend gehen die Experten bei GlaxoSmithKline Pharmaceuticals für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 10,79 Milliarden INR aus.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 69,90 INR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 61,15 INR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 42,54 Milliarden INR, gegenüber 38,22 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at