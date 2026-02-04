Global-E Online Aktie

Global-E Online für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CPLM / ISIN: IL0011741688

04.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Global-E Online stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Global-E Online wird voraussichtlich am 18.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

9 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,314 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,010 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 11 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 24,74 Prozent auf 328,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Global-E Online noch 262,9 Millionen USD umgesetzt.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,350 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch -0,450 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 13 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 953,7 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 752,8 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Global-E Online Ltd. Registered Shs

Analysen zu Global-E Online Ltd. Registered Shs

Aktien in diesem Artikel

