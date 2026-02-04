Global-E Online Aktie
WKN DE: A3CPLM / ISIN: IL0011741688
|
04.02.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Global-E Online stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Global-E Online wird voraussichtlich am 18.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
9 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,314 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,010 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 11 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 24,74 Prozent auf 328,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Global-E Online noch 262,9 Millionen USD umgesetzt.
Für das beendete Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,350 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch -0,450 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 13 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 953,7 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 752,8 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Global-E Online Ltd. Registered Shs
|
04.02.26
|Erste Schätzungen: Global-E Online stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
18.11.25
|Ausblick: Global-E Online stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
12.08.25
|Ausblick: Global-E Online mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Global-E Online Ltd. Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Global-E Online Ltd. Registered Shs
|33,58
|-0,94%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEZB-Zinsentscheid im Blick: Dow leichter erwartet -- ATX schwächer -- DAX rutscht ab -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt stecken Verluste ein. Der Dow zeigt sich erneut mit Abgaben. Die Börsen in Fernost weisen am Donnerstag größtenteils rote Vorzeichen aus.