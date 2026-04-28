Global-E Online Aktie
WKN DE: A3CPLM / ISIN: IL0011741688
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28.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Global-E Online stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Global-E Online äußert sich voraussichtlich am 13.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Die Schätzungen von 10 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,174 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Global-E Online ein EPS von -0,110 USD je Aktie vermeldet.
11 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 250,8 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 32,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 189,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 11 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,12 USD, gegenüber 0,390 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 13 Analysten durchschnittlich auf 1,24 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 962,2 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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