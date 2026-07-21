Erste Schätzungen: Global Medical REIT legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Global Medical REIT gibt voraussichtlich am 05.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,235 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,050 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten ein Minus von 8,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 37,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 41,3 Millionen USD umgesetzt.

Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,865 USD je Aktie, gegenüber -0,910 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 6 Analysten durchschnittlich auf 150,8 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 161,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at