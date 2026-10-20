Global Net Lease Aktie
WKN DE: A2DL1B / ISIN: US3793782018
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20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Global Net Lease präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Global Net Lease wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 04.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,003 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Global Net Lease ein EPS von -0,320 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten ein Minus von 6,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 113,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 121,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,093 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -1,210 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt von insgesamt 453,8 Millionen USD aus im Gegensatz zu 497,9 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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