Erste Schätzungen: Global Net Lease zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Global Net Lease veröffentlicht voraussichtlich am 25.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Global Net Lease für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,155 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,080 USD je Aktie erwirtschaftet.

5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 39,69 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 199,1 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 120,1 Millionen USD aus.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -1,515 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -0,760 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 506,1 Millionen USD, gegenüber 808,4 Millionen USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at