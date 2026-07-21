Erste Schätzungen: Global Net Lease zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Global Net Lease äußert sich voraussichtlich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

2 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,050 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 68,75 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,160 USD je Aktie erzielt worden waren.

5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 12,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 124,9 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 109,7 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,180 USD, gegenüber -1,210 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 445,4 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 497,9 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at