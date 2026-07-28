Erste Schätzungen: Global Water Resources informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Global Water Resources wird voraussichtlich am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

3 Analysten schätzen, dass Global Water Resources für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,030 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,060 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 4,85 Prozent auf 14,9 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 14,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 3 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,070 USD, gegenüber 0,110 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt 58,3 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 55,8 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at