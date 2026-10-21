Erste Schätzungen: Global Water Resources informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Global Water Resources wird voraussichtlich am 05.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,043 USD je Aktie gegenüber 0,060 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal soll Global Water Resources nach den Prognosen von 3 Analysten 16,0 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 3,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 15,5 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,097 USD im Vergleich zu 0,110 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 60,6 Millionen USD, gegenüber 55,8 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at