Global Water Resources Aktie

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WKN DE: A0Q7WP / ISIN: US3794631024

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28.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Global Water Resources legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Global Water Resources öffnet voraussichtlich am 13.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,000 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Global Water Resources 0,020 USD je Aktie erwirtschaftet.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 14,1 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 13,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,135 USD je Aktie, gegenüber 0,110 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 63,0 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 55,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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