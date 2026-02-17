Global Water Resources Aktie

WKN DE: A0Q7WP / ISIN: US3794631024

17.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Global Water Resources mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Global Water Resources wird sich voraussichtlich am 04.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,030 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,020 USD erwirtschaftet worden.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 3,62 Prozent auf 13,7 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,175 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 0,240 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 55,9 Millionen USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 52,7 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Global Water Resources Inc

Analysen zu Global Water Resources Inc

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Global Water Resources Inc 9,19 0,77% Global Water Resources Inc

