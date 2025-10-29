Erste Schätzungen: Global Water Resources präsentiert Quartalsergebnisse

Global Water Resources wird voraussichtlich am 13.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

3 Analysten schätzen, dass Global Water Resources für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,090 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,120 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 15,4 Millionen USD – ein Plus von 7,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Global Water Resources 14,3 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,213 USD im Vergleich zu 0,240 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 56,0 Millionen USD, gegenüber 52,7 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at