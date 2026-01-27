Erste Schätzungen: GLOBALFOUNDRIES gewährt Anlegern Blick in die Bücher

GLOBALFOUNDRIES stellt voraussichtlich am 11.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

17 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,475 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -1,320 USD erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz gehen 17 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,80 Milliarden USD aus – eine Minderung von 1,47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte GLOBALFOUNDRIES einen Umsatz von 1,83 Milliarden USD eingefahren.

Die Schätzungen von 19 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,64 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,480 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 19 Analysten von durchschnittlich 6,76 Milliarden USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 6,75 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

