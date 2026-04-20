GLOBALFOUNDRIES Aktie

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WKN DE: A3C6AF / ISIN: KYG393871085

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20.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: GLOBALFOUNDRIES veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

GLOBALFOUNDRIES wird voraussichtlich am 05.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 15 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,351 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei GLOBALFOUNDRIES noch ein Gewinn pro Aktie von 0,380 USD in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 16 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,63 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 2,85 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte GLOBALFOUNDRIES einen Umsatz von 1,59 Milliarden USD eingefahren.

Für das Fiskaljahr rechnen 18 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,84 USD im Vergleich zu 1,59 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 19 Analysten durchschnittlich bei 7,21 Milliarden USD, gegenüber 6,79 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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