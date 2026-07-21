Erste Schätzungen: GLOBALFOUNDRIES zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

GLOBALFOUNDRIES wird voraussichtlich am 05.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 16 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,431 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,410 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 17 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 1,76 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 4,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,69 Milliarden USD in den Büchern standen.

Die Prognosen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,89 USD, gegenüber 1,59 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 20 Analysten durchschnittlich 7,24 Milliarden USD im Vergleich zu 6,79 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at