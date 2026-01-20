Erste Schätzungen: Globe Life vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Globe Life wird voraussichtlich am 04.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 11 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 3,44 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 14,29 Prozent erhöht. Damals waren 3,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 4,47 Prozent auf 1,53 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Globe Life noch 1,47 Milliarden USD umgesetzt.

Die Erwartungen von 11 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 14,58 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 11,94 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 6,03 Milliarden USD, gegenüber 5,78 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at