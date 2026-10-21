Globus Medica a Aktie

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WKN DE: A1J2LY / ISIN: US3795772082

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21.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Globus Medical A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Globus Medical A wird voraussichtlich am 05.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 13 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,20 USD. Dies würde einem Zuwachs von 36,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Globus Medical A 0,880 USD je Aktie vermeldete.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Globus Medical A in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,04 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 14 Analysten durchschnittlich bei 792,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 769,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 5,00 USD, gegenüber 3,92 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 14 Analysten durchschnittlich 3,20 Milliarden USD im Vergleich zu 2,94 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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