Globus Medica a Aktie
WKN DE: A1J2LY / ISIN: US3795772082
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22.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Globus Medical A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Globus Medical A gibt voraussichtlich am 06.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Prognosen von 14 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,10 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Globus Medical A noch ein Gewinn pro Aktie von 1,49 USD in den Büchern gestanden.
14 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 782,8 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 5,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 745,3 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 14 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,74 USD aus. Im Vorjahr waren 3,92 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 14 Analysten im Durchschnitt 3,20 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,94 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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