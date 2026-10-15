Globus Spirits Aktie
WKN DE: A1425E / ISIN: INE615I01010
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15.10.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: Globus Spirits stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Globus Spirits wird sich voraussichtlich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.
1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 5,50 INR aus. Im letzten Jahr hatte Globus Spirits einen Gewinn von 7,58 INR je Aktie eingefahren.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Globus Spirits in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,26 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 7,23 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren noch 6,61 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 45,95 INR aus, während im Vorjahreszeitraum 31,70 INR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 31,11 Milliarden INR in den Büchern stehen werden, gegenüber 27,10 Milliarden INR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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