Erste Schätzungen: GMO Financial Gate öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

GMO Financial Gate gibt voraussichtlich am 08.08.2022 die Zahlen für das am 30.06.2022 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 32,88 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte GMO Financial Gate noch 24,45 JPY je Aktie eingenommen.

1 Analyst erwartet beim Umsatz eine Steigerung von 20,21 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 2,02 Milliarden JPY. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 2,43 Milliarden JPY aus.

Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 123,62 JPY je Aktie, gegenüber 101,98 JPY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 8,63 Milliarden JPY fest. Im Vorjahr waren noch 7,09 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at