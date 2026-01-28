Erste Schätzungen: GMO Financial Gate stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

GMO Financial Gate wird voraussichtlich am 12.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 76,60 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 72,71 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll GMO Financial Gate mit einem Umsatz von insgesamt 4,35 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,58 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 5,11 Prozent verringert.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 229,07 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 197,49 JPY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 20,41 Milliarden JPY, gegenüber 17,93 Milliarden JPY im Vorjahr.

