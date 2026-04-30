Erste Schätzungen: GMO Financial Gate stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

GMO Financial Gate lädt voraussichtlich am 15.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 41,71 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte GMO Financial Gate ein EPS von 52,38 JPY je Aktie vermeldet.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 2,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 4,46 Milliarden JPY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 4,57 Milliarden JPY aus.

Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 231,22 JPY je Aktie, gegenüber 197,49 JPY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 20,87 Milliarden JPY fest. Im Vorjahr waren noch 17,93 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at