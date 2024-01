Erste Schätzungen: GMO Financial Gate stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

GMO Financial Gate präsentiert voraussichtlich am 13.02.2024 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 18,58 JPY. Das entspräche einer Verringerung von 10,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 20,67 JPY erwirtschaftet wurden.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 3,67 Milliarden JPY – ein Plus von 12,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem GMO Financial Gate 3,27 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 112,83 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 90,25 JPY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 19,06 Milliarden JPY, gegenüber 15,91 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at