Erste Schätzungen: GMO Financial Gate zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

GMO Financial Gate äußert sich voraussichtlich am 09.08.2023 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 15,79 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 15,02 JPY erwirtschaftet worden.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 3,63 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 21,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,98 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 76,81 JPY, gegenüber 57,32 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 4 Analysten auf durchschnittlich 13,57 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 10,30 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at