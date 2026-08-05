GN Store Nord Aktie

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WKN: 854734 / ISIN: DK0010272632

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05.08.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: GN Store Nord legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

GN Store Nord wird voraussichtlich am 20.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,49 DKK aus. Im letzten Jahr hatte GN Store Nord einen Gewinn von 1,13 DKK je Aktie eingefahren.

1 Analyst geht beim Umsatz von 4,00 Milliarden DKK – das würde einem Abschlag von 3,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 4,16 Milliarden DKK erwirtschaftet worden.

Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 7,30 DKK je Aktie, gegenüber 4,48 DKK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 9 Analysten durchschnittlich auf 10,44 Milliarden DKK fest. Im Vorjahr waren noch 16,88 Milliarden DKK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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