Erste Schätzungen: GN Store Nord legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

GN Store Nord präsentiert in der voraussichtlich am 27.04.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2023 endete.

5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,332 DKK. Das entspräche einem Gewinn von 77,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -1,490 DKK erwirtschaftet wurden.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 3,87 Milliarden DKK – das wäre ein Zuwachs von 0,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,86 Milliarden DKK umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr erwarten 18 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,94 DKK im Vergleich zu 10,54 DKK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 17 Analysten durchschnittlich bei 18,65 Milliarden DKK, gegenüber 18,69 Milliarden DKK ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at