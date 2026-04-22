Erste Schätzungen: GN Store Nord legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

GN Store Nord gibt voraussichtlich am 07.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,06 DKK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,490 DKK je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 8,78 Prozent auf 3,64 Milliarden DKK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,99 Milliarden DKK erwirtschaftet worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 15 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 7,65 DKK je Aktie, gegenüber 4,48 DKK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 13 Analysten durchschnittlich bei 17,18 Milliarden DKK. Im Vorjahr waren 16,88 Milliarden DKK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at