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30.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: GNI Group legt Quartalsergebnis vor

GNI Group äußert sich voraussichtlich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von -2,740 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei GNI Group noch ein Verlust pro Aktie von -10,570 JPY in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 30,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 6,92 Milliarden JPY gegenüber 5,32 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 49,70 JPY, während im vorherigen Jahr noch -80,900 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 29,67 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 26,84 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at

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