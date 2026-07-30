Erste Schätzungen: GNI Group stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

GNI Group wird voraussichtlich am 14.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

1 Analyst prognostiziert einen Verlust je Aktie von -61,640 JPY gegenüber -7,620 JPY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Minus von 21,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 5,44 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,93 Milliarden JPY umgesetzt.

Für das Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 15,29 JPY im Vergleich zu -80,900 JPY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 35,89 Milliarden JPY, gegenüber 26,84 Milliarden JPY ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at