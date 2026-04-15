Erste Schätzungen: GoDaddy A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

GoDaddy A gibt voraussichtlich am 30.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

11 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,52 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 0,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,51 USD erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite erwarten 15 Analysten ein Plus von 6,09 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,27 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,19 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 6,96 USD, gegenüber 6,22 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 16 Analysten durchschnittlich 5,23 Milliarden USD im Vergleich zu 4,95 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at