GoDadd a Aktie
WKN DE: A14QAF / ISIN: US3802371076
|
09.02.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: GoDaddy A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
GoDaddy A wird voraussichtlich am 24.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Im Schnitt gehen 11 Analysten von einem Gewinn von 1,58 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,36 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite erwarten 14 Analysten ein Plus von 6,51 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,27 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,19 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,02 USD, gegenüber 6,45 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 15 Analysten auf durchschnittlich 4,94 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 4,57 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu GoDaddy Inc (A)
|
06:21
|Erste Schätzungen: GoDaddy A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
29.10.25
|Ausblick: GoDaddy A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
15.10.25
|Erste Schätzungen: GoDaddy A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu GoDaddy Inc (A)
Aktien in diesem Artikel
|GoDaddy Inc (A)
|82,00
|0,61%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.