Erste Schätzungen: GoDaddy A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

GoDaddy A wird voraussichtlich am 24.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Im Schnitt gehen 11 Analysten von einem Gewinn von 1,58 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,36 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 14 Analysten ein Plus von 6,51 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,27 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,19 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,02 USD, gegenüber 6,45 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 15 Analysten auf durchschnittlich 4,94 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 4,57 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at