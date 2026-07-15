GoDadd a Aktie
WKN DE: A14QAF / ISIN: US3802371076
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15.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: GoDaddy A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
GoDaddy A lädt voraussichtlich am 30.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.
11 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,69 USD aus. Im letzten Jahr hatte GoDaddy A einen Gewinn von 1,41 USD je Aktie eingefahren.
15 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 6,39 Prozent auf 1,29 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,22 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,11 USD, wohingegen im Vorjahr noch 6,22 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 16 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,24 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 4,95 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
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