Godawari Power & Ispat Aktie
WKN DE: A40RTN / ISIN: INE177H01039
30.10.2025 06:21:33
Erste Schätzungen: Godawari Power Ispat legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Godawari Power Ispat präsentiert voraussichtlich am 14.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.
1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 2,80 INR. Im Vorjahresquartal waren 2,60 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Minus von 5,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 11,98 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12,68 Milliarden INR umgesetzt.
Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 13,95 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 13,24 INR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 58,29 Milliarden INR, gegenüber 53,76 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
30.10.25
Erste Schätzungen: Godawari Power Ispat legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
