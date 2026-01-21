Erste Schätzungen: Godrej Properties gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Godrej Properties lädt voraussichtlich am 05.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 7,85 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Godrej Properties ein EPS von 5,70 INR je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 13,18 Milliarden INR aus – eine Steigerung von 6,32 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Godrej Properties einen Umsatz von 12,40 Milliarden INR eingefahren.

Der Ausblick von 19 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 62,41 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 49,02 INR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 20 Analysten auf durchschnittlich 69,09 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 49,23 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at