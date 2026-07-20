Godrej Properties Aktie
WKN DE: A1W9J3 / ISIN: INE484J01027
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20.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Godrej Properties präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Godrej Properties wird voraussichtlich am 04.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.
Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 23,64 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 19,92 INR je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite soll Godrej Properties 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 11,01 Milliarden INR verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 32,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Godrej Properties 16,20 Milliarden INR umsetzen können.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 20 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 77,37 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 61,43 INR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 20 Analysten im Schnitt von insgesamt 86,66 Milliarden INR aus im Gegensatz zu 51,31 Milliarden INR Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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