Erste Schätzungen: goeasy mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

goeasy wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 25.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 6 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 4,37 CAD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte goeasy 4,32 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll goeasy in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,35 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 443,1 Millionen CAD im Vergleich zu 405,2 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 16,14 CAD, während im vorherigen Zeitraum noch 16,56 CAD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 1,69 Milliarden CAD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 1,52 Milliarden CAD waren.

Redaktion finanzen.at