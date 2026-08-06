Erste Schätzungen: GoerTek verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

GoerTek wird voraussichtlich am 21.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,190 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte GoerTek 0,280 CNY je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal soll GoerTek mit einem Umsatz von insgesamt 21,35 Milliarden CNY abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,24 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 0,50 Prozent gesteigert.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 2 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,15 CNY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,14 CNY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich auf 109,23 Milliarden CNY, gegenüber 96,44 Milliarden CNY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at