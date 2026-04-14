Erste Schätzungen: Gofore stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Gofore wird voraussichtlich am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,127 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,110 EUR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Plus von 27,33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 59,1 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 46,4 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,05 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,590 EUR einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 233,8 Millionen EUR aus, nachdem im Vorjahr 191,4 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at