Gofore Aktie
WKN DE: A2H5NP / ISIN: FI4000283130
|
14.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Gofore stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Gofore wird voraussichtlich am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,127 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,110 EUR je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Plus von 27,33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 59,1 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 46,4 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,05 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,590 EUR einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 233,8 Millionen EUR aus, nachdem im Vorjahr 191,4 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Gofore Plc Registered Shs
|
14.04.26
|Erste Schätzungen: Gofore stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
24.02.26
|Ausblick: Gofore zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
10.02.26
|Erste Schätzungen: Gofore stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
23.10.25
|Ausblick: Gofore stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Gofore Plc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Gofore Plc Registered Shs
|13,56
|0,89%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: Dow letztlich freundlich -- ATX schließt höher -- DAX schlussendlich über 24.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen enden fester - Nikkei legt deutlich zu
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten zu. Die Wall Street zeigte sich am Dienstag mit Gewinnen. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Dienstag mit gut behaupteter Tendenz.