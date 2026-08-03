Gofore Aktie
WKN DE: A2H5NP / ISIN: FI4000283130
|
03.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Gofore stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Gofore öffnet voraussichtlich am 18.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.
3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,139 EUR aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,060 EUR erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 32,38 Prozent auf 58,5 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 44,2 Millionen EUR erwirtschaftet worden.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 5 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,839 EUR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,590 EUR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich auf 231,4 Millionen EUR, gegenüber 191,4 Millionen EUR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Gofore Plc Registered Shs
|
06:21
|Erste Schätzungen: Gofore stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
28.04.26
|Ausblick: Gofore präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
14.04.26
|Erste Schätzungen: Gofore stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
24.02.26
|Ausblick: Gofore zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
10.02.26