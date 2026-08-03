Erste Schätzungen: Gofore stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Gofore öffnet voraussichtlich am 18.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,139 EUR aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,060 EUR erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 32,38 Prozent auf 58,5 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 44,2 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 5 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,839 EUR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,590 EUR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich auf 231,4 Millionen EUR, gegenüber 191,4 Millionen EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at