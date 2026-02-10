Gofore Aktie

WKN DE: A2H5NP / ISIN: FI4000283130

WKN DE: A2H5NP / ISIN: FI4000283130

10.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Gofore stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Gofore wird voraussichtlich am 25.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,334 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,310 EUR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Plus von 17,90 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 58,8 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 49,8 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,741 EUR je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 1,04 EUR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 3 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 191,3 Millionen EUR, gegenüber 186,2 Millionen EUR im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at

