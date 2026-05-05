Golar LNG LtdShs Aktie
WKN: 677102 / ISIN: BMG9456A1009
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05.05.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Golar LNG gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Golar LNG wird sich voraussichtlich am 20.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.
Die Prognosen von 8 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,403 USD. Dies würde einem Zuwachs von 403,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Golar LNG 0,080 USD je Aktie vermeldete.
8 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 129,2 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 106,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 62,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,794 USD, gegenüber 0,640 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 10 Analysten auf durchschnittlich 399,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 393,5 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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