WKN: 677102 / ISIN: BMG9456A1009

10.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Golar LNG präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Golar LNG wird voraussichtlich am 25.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Im Schnitt gehen 10 Analysten von einem Gewinn von 0,387 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,030 USD je Aktie erzielt worden.

10 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 128,0 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 94,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 65,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 12 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,35 USD, gegenüber 0,490 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 395,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 260,4 Millionen USD generiert wurden.

