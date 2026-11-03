Golar LNG LtdShs Aktie

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WKN: 677102 / ISIN: BMG9456A1009

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03.11.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Golar LNG veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Golar LNG wird voraussichtlich am 18.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 10 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,039 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Golar LNG ein EPS von 0,310 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal soll Golar LNG nach den Prognosen von 6 Analysten im Schnitt 79,4 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 35,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 122,5 Millionen USD umgesetzt worden.

Der Ausblick von 12 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,19 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,640 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 7 Analysten auf durchschnittlich 417,9 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 393,5 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion Finanzen.net

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