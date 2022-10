Erste Schätzungen: Gold Resource gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Gold Resource lässt sich voraussichtlich am 01.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Gold Resource die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 0,010 USD. Das entspräche einer Verringerung von 50,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,020 USD erwirtschaftet wurden.

1 Analyst geht von einer Umsatzabschwächung um 6,17 Prozent auf 27,2 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 29,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,100 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,110 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 133,7 Millionen USD, gegenüber 125,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

