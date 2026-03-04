Erste Schätzungen: Gold Royalty stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Gold Royalty wird voraussichtlich am 18.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Verlust von -0,005 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,020 USD je Aktie erzielt worden.

3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 47,92 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,4 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Gold Royalty für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 5,0 Millionen USD aus.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,017 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch -0,020 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 16,0 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 10,1 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at